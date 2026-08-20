Неделя в горах Кавказа в августе подорожала до 30–50 тысяч рублей

Отдых в горных курортах Северного Кавказа в августе 2026 года стал дороже прошлогоднего на 12–25%. Как показал анализ объявлений о краткосрочной аренде на ЦИАН и «Авито Недвижимости», которые провел «Ъ-Кавказ», самые высокие цены среди трех популярных направлений — в Архызе, где быстрее всего растет спрос на новые апартаменты и коттеджи. Более доступными остаются Домбай и Приэльбрусье, однако и там стоимость недельного проживания заметно выросла.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Желенков, пресс-служба курорта «Архыз» Фото: Андрей Желенков, пресс-служба курорта «Архыз»

В расчетах учитывались предложения квартир, апартаментов, гостевых домов и коттеджей на семь ночей в августе 2026 года без учета дороги, питания и экскурсий. В Архызе неделя проживания для двух человек в квартире или апартаментах обойдется в среднем в 38–55 тыс. руб. против 30–44 тыс. руб. летом 2025 года. Суточные ставки в популярных локациях рядом с курортной инфраструктурой сейчас составляют 5,5–8 тыс. руб. Небольшие дома и шале стоят дороже — от 90–120 тыс. руб. за неделю, крупные коттеджи для компании могут достигать 180–250 тыс. руб.

В Домбае средний бюджет недельной аренды квартиры или номера в гостевом доме составляет 28–42 тыс. руб. В прошлом году аналогичные варианты предлагались за 24–35 тыс. руб. Таким образом, рост составил около 15–20%. Самые дешевые предложения начинаются от 3,5–4 тыс. руб. в сутки, но объекты с ремонтом, видом на горы и близостью к канатной дороге чаще сдаются за 5–7 тыс. руб. в сутки. Размещение в коттедже или доме для семьи стоит от 75–100 тыс. руб. за неделю.

В Приэльбрусье — в поселках Терскол, Эльбрус и на поляне Азау — недельная аренда жилья для двух человек в августе 2026 года оценивается в 32–48 тыс. руб. Годом ранее средний диапазон составлял 26–40 тыс. руб. Суточные ставки по квартирам и апартаментам находятся на уровне 4,5–7 тыс. руб., а наиболее востребованные объекты рядом с подъемниками и туристическими маршрутами достигают 8–10 тыс. руб. за ночь. Дома и коттеджи для компаний предлагаются за 100–180 тыс. руб. за неделю.

Сильнее всего за год подорожал Архыз — на 18–25%. В Приэльбрусье рост составил 15–22%, в Домбае — 12–20%. Участники рынка связывают повышение цен с увеличением летнего турпотока, развитием всесезонных курортов и дефицитом качественного номерного фонда в высокий сезон. Часть собственников также ориентируется на посуточную аренду как на более доходный формат, из-за чего доступных вариантов для длительного проживания становится меньше.

По оценке рынка, минимальный бюджет недельного отдыха для пары с учетом проживания, питания в кафе и базовых расходов на канатные дороги в августе начинается от 65–80 тыс. руб. в Домбае и Приэльбрусье и от 75–95 тыс. руб. в Архызе. Для семьи из трех-четырех человек расходы чаще превышают 120–160 тыс. руб. без учета дороги.

Тат Гаспарян