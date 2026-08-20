На Кубани количество компаний в сфере допобразования за год выросло на 8,1%

В Краснодарском крае количество компаний, занятых в дополнительном образовании детей и взрослых, за 12 месяцев (по данным на 1 августа 2026 года) выросло на 8,1% — до 3 838. С начала года количество участников рынка услуг в сфере допобразования увеличилось на 3,6%. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили аналитики «Контур.Фокуса».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: фото АНО СДР и ДООП «Дети да Винчи» Фото: фото АНО СДР и ДООП «Дети да Винчи»

По этому показателю регион входит в пятерку лидеров среди субъектов России. В общероссийском объеме таких организаций на Краснодарский край приходится 3,7%. Больше всего компаний, занятых в допобразовании, зарегистрировано в Москве — 15,5% от общероссийского числа. За год их количество выросло на 11,1% — до 15 403. В числе лидеров также Московская область (доля — 8,1%), Санкт-Петербург (5,6%), Свердловская область (3,3%), Башкортостан (2,6%) и Татарстан (2,6%).

По данным «Контур.Фокуса», количество регистраций нового бизнеса в исследуемых сферах значительно превышает ликвидации. За 7 месяцев 2026 года в России зарегистрировано 8 035 новых участников, что почти на 51% больше, чем закрытий. Основную динамику обеспечивают индивидуальные предприниматели. Их число в целом по России в дополнительном образовании с 1 января 2026 года выросло на 3,7%, с 1 августа 2025 года — на 10,1%, до 76,9 тыс. Количество юрлиц за семь месяцев, наоборот, снизилось на 1%, до 22,6 тыс. компаний.

«Дополнительное образование как взрослых, так и детей — стремительно развивающаяся отрасль. Так, по данным правительства России, в 2025 году подобные услуги получали 87,55% детей в возрасте от 5 до 18 лет. Такая динамика может быть обусловлена в том числе тем, что простого школьного образования в настоящий момент становится недостаточно для поступления в престижный вуз. Большинство бюджетных мест остаются за теми, кто может поступить без вступительных испытаний — например, на основании результатов школьных олимпиад, что вынуждает родителей школьников активно инвестировать в дополнительное образование»,— прокомментировали аналитики «Контур.Фокуса».

Как ранее писал «Ъ-Кубань», количество заявлений от абитуриентов в вузы Краснодарского края в 2026 году выросло в среднем на 15–30%.

Маргарита Синкевич