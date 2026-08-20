На Дону к отопительному сезону сформировали 1,3 тысячи аварийных бригад

К отопительному сезону в Ростовской области сформированы более 1,3 тыс. аварийных бригад, общей численностью более 5 тыс. человек. В устранении аварий планируют задействовать 1,7 тыс. единиц спецтехники и 926 резервных источников электроснабжения. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

По актуальным данным к отопительному сезену, многоквартирный жилищный фонд готов на 71%, котельные — на 53%, тепловые сети — на 69%, водопроводные сети — на 72%. Запасы топлива превышают нормативы: угля заготовлено 128% от плана, жидкого топлива — 114%.

Отдельное внимание уделено проблемным территориям. В Таганроге ведется строительство новой блочно-модульной котельной взамен поврежденной в результате воздушной атаки на ул. Циолковского. На проект выделено 87,9 млн руб. Ввод в эксплуатацию запланирован до 15 октября. Для временного обеспечения горячей водой в микрорайоне Военный городок установлена временная котельная.

В Новочеркасске решается вопрос теплоснабжения микрорайона Хотунок: существующая котельная находится в неудовлетворительном состоянии. На возведение новой блочно-модульной котельной из областного бюджета выделено 77,3 млн руб. Заключение контракта намечено до 24 августа, завершение работ — до декабря.

Наталья Белоштейн