JELAND J6: теперь с характером 4x4. Что о нем известно?

Городская среда — это лишь разминка. С появлением полноприводной версии JELAND J6 кроссовер перестанет быть просто стильным аксессуаром для мегаполиса, превратившись в полноценный инструмент для тех, кто не привык останавливаться перед разбитой грунтовкой, заснеженным двором или внезапно возникшим препятствием на пути к загородному дому.

Фото: пресс-служба «Авто для Вас Премиум»

Производитель, чья сборка полного цикла налажена на заводе «АГР» в Шушарах, сделал серьезную ставку на технику. И цифры здесь говорят громче любых рекламных лозунгов.

Технический апгрейд: мощь на низких оборотах

Главный вопрос к любой полноприводной версии — что скрывается под капотом? Вместо привычной полуторалитровой «четверки» новинка получила прогрессивный 1,6-литровый турбомотор третьего поколения. Это не просто «прибавка объема»: мощность увеличилась до 150 л. с., а крутящий момент — до 275 Нм.

Важно, что пик тяги доступен уже с 2000 оборотов в минуту. На практике это значит уверенный старт и запас мощности именно там, где он критически важен — в глубокой колее или на крутом подъеме. Работает мотор в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой переключения передач с двумя «мокрыми» сцеплениями. Инженеры добились высокого КПД трансмиссии (98%), что практически исключает потери мощности при передаче на колеса. Кроссовер ощущается живым и отзывчивым, будь то ускорение на трассе или ползучий режим на сложном рельефе.

Интеллект, который чувствует дорогу

Система полного привода здесь — это не просто механическая надстройка, а умный алгоритм. Электромагнитная муфта реагирует на потерю сцепления мгновенно, перебрасывая крутящий момент на заднюю ось еще до того, как водитель успеет осознать пробуксовку. Но главное — арсенал внедорожных пресетов. Водителю доступны 7 режимов: «Эко», «Комфорт» и «Спорт», «Снег», «Грязь», «Песок» и «Бездорожье». В самых сложных ситуациях систему страхует электронная имитация блокировки заднего дифференциала: электроника деликатно подтормаживает буксующее колесо, направляя тягу туда, где есть твердая опора.

Лирика путешествий: когда комфорт не заканчивается с асфальтом

Полноприводный JELAND J6 — это автомобиль, который меняет философию поездок. Представьте: вы съезжаете с шумной трассы на лесную дорогу, где воздух наполнен ароматом хвои, а привычный гул города сменяется тишиной. В такой момент особенно ценишь, что твой кроссовер не «пасует» перед стихией.

Полноприводный кроссовер получит версию «Престиж» и станет вашим персональным оазисом. Даже если снаружи проливной дождь или мороз, внутри царит идеальный микроклимат. Панорамная крыша площадью почти 1,5 квадратных метра открывает невероятный обзор на небо, а многослойные шумоизолирующие стекла отсекают лишние звуки, позволяя наслаждаться аудиосистемой с восемью динамиками. Полный «зимний пакет» — от руля и лобового стекла до задних кресел — делает зимние поездки максимально уютными. А камеры кругового обзора 540° с функцией «прозрачное шасси» позволяют видеть каждый камень или корягу прямо под бампером, превращая сложный маневр в простую задачу.

Технологии на службе удобства

Внешне новинку выдают эксклюзивные колесные диски и скромный, но гордый шильдик на кузове. Внутри — полностью цифровая панель приборов диагональю 8,88 дюйма и обновленная мультимедийная система на 8-ядерном процессоре. Интерфейс работает молниеносно, без малейших задержек. А для тех, кто не представляет отдых без активностей, предусмотрена опция установки тягово-сцепного устройства — прицеп с лодкой или квадроциклом для JELAND J6 теперь не обуза, а часть приключения.

Вердикт

Полноприводный JELAND J6 — это попытка создать честный, выносливый кроссовер, который одинаково органично смотрится и на парковке у бизнес-центра, и на лесной тропе. Петербургская сборка, оцинкованный кузов и глубокий подход к «зимним» опциям делают его серьезным игроком, который готов к реалиям наших дорог.

Официальный прайс и старт продаж пока держатся в секрете, но с таким оснащением J6 явно претендует на роль лидера в своем классе. Это автомобиль для тех, кто ценит баланс между технологиями будущего и надежностью, проверенной на самых сложных маршрутах.

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