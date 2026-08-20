Ейский район за семь месяцев 2026 года принял почти 155 тысяч гостей

С января по 31 июля 2026 года Ейский район Краснодарского края принял почти 155 тыс. отдыхающих. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в администрации Ейского района.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Норов / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Норов / Коммерсантъ

В прошлом году курорт посетили 621,7 тыс. человек, что на 7% больше, чем годом ранее. «В 2025 году пляжи Анапы были частично закрыты из-за последствий ЧС, связанного с розливом мазута в Черном море. Это привело к перераспределению турпотока, и Ейский район принял значительную часть туристов»,— пояснили в ведомстве. Чаще всего приезжают гости из Ростовской, Воронежской, Московской, Мурманской областей, а также из Москвы и Санкт-Петербурга.

В Ейском районе работает 30 пляжей, из которых 22 в станице Должанской и восемь — в Ейске. «Все пляжи провели очистку дна, получили санитарно-эпидемиологические заключения, допущены службой ГИМС. Территории благоустроены: установлены навесы, бунгало, зонты, шезлонги, спортивные площадки, душевые и туалеты. 12 пляжей оснащены средствами для маломобильных групп граждан. Общая протяженность благоустроенной береговой линии превышает 13 км. Руководители пляжных территорий приняли все необходимые меры по обеспечению безопасности на водных объектах»,— рассказали в пресс-службе администрации Ейского района.

В муниципальном образовании гостей принимают более 340 классифицированных средств размещения, включая отели, санатории, гостевые дома и базы отдыха.

Маргарита Синкевич