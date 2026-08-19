“Ъ” вручил Станиславу Агкацеву приз «Вратарь года» имени Льва Яшина

Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев во второй раз подряд получил приз «Вратарь года» имени Льва Яшина. Обладателя награды определяет редколлегия «Коммерсанта» на основе читательского голосования и после консультаций с футбольными специалистами. Награду Агкацеву вручил руководитель отдела спорта “Ъ” Грант Косян. Церемония состоялась 19 августа на столичной «ВТБ Арене». Как и год назад, победитель получил статуэтку перед матчем группового этапа FONBET Кубка России, в котором «Краснодар» в гостях играл с московским «Динамо».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев (слева) и заведующий отделом спорта “Ъ” Грант Косян

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев (слева) и заведующий отделом спорта “Ъ” Грант Косян

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Лучшим вратарем года Станислав Агкацев был признан в июле. 24-летний игрок «Краснодара» занял второе место в голосовании читателей “Ъ” и первое, если опираться на мнения экспертов. В минувшем сезоне он провел все 30 матчей в РПЛ, пропустив 23 мяча и 13 раз отыграв «на ноль». Агкацев вошел в число лидеров по ряду важных статистических категорий: сухим матчам, пропущенным голам в среднем за игру и предотвращенным мячам (рассчитывается на основании xG — коэффициента ожидаемых голов). Помимо этого, он стал одним из лучших в том, что касается отражения пенальти. Прогресс голкипера сборной России был зафиксирован порталом Transfermarkt. По его оценке, рыночная стоимость футболиста выросла с €7,5 млн до €12 млн за последние 12 месяцев.

Приз «Вратарь года» имени Льва Яшина был учрежден журналом «Огонек» в 1960 году, после того как сборная Советского Союза завоевала золото на первом чемпионате Европы по футболу. После вхождения «Огонька» в структуру «Коммерсанта» в 2009 году награда вручается издательским домом. Рекордсменом по количеству наград является капитан ЦСКА Игорь Акинфеев, на счету которого 11 побед в конкурсе (2004–2006, 2008–2010, 2012/13, 2013/14, 2016/17, 2017/18 и 2022/2023).

Арнольд Кабанов