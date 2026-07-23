Вратари отдали голоса

В рамках конкурса на приз «Вратарь года» имени Льва Яшина “Ъ” опросил специалистов, среди которых прошлые обладатели награды и действующие тренеры вратарей клубов высшего дивизиона. Большинство поставили на первое место голкипера вице-чемпиона Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодара» Станислава Агкацева. Также эксперты отмечали Максима Бориско из пропустившей в прошедшем первенстве меньше всех голов калининградской «Балтики», Дениса Адамова, ставшего основным голкипером выигравшего трофей петербургского «Зенита», и Антона Митрюшкина из финишировавшего в тройке призеров «Локомотива» — победителя голосования болельщиков.

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Фото: Андрей Шрамко / Коммерсантъ Станислав Агкацев

Фото: Андрей Шрамко / Коммерсантъ

Ринат Дасаев, в составе сборной СССР — финалист Евро-1988; бывший игрок «Спартака» (Москва), шестикратный обладатель приза «Вратарь года» имени Льва Яшина:

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Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» Ринат Дасаев

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

«Мне выбрать очень тяжело. Все сезоны прошли примерно одинаково: у всех были хорошие игры, у всех были спады. Все нестабильно играют. Но если кого-то одного нужно выделить, отдам предпочтение Станиславу Агкацеву из “Краснодара”».

Анзор Кавазашвили, в составе сборной СССР — полуфиналист чемпионата мира-1966 и Евро-1968; играл за столичные «Торпедо», «Спартак», «Вратарь года» в 1965-м и 1967-м:

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Фото: Бочинин Анатолий / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Анзор Кавазашвили

Фото: Бочинин Анатолий / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

«Я не вижу сегодня такого вратаря, который был бы похож на Яшина или на кого-то из лучших советских вратарей — на Евгения Рудакова, на Юрия Пшеничникова и так далее.

Сегодня вратари играют просто на линии ворот. Если приходится играть ногами, то пас дают своему защитнику в радиусе штрафной площадки и дают часто в стык, где соперники атакуют. Я этого не признаю. У меня это вызывает раздражение.

Самое страшное, что ни один из тренеров не предостерегает вратарей от этих дурных действий.

Вратарь должен прежде всего выбирать место в воротах — это раз. Второе — он должен контролировать полностью вратарскую площадку. Полностью. Это его обязанность. Если он еще контролирует до 11-метровой точки — это вообще блестяще. А наши вратари привязаны к линии ворот. У них перед носом летает мячик по вратарской площадке, им спокойно забивают голы. И все вратари гадают пенальти. А здесь нельзя гадать, надо тренировать у себя в клубе постоянно стоять спокойно.

Поэтому сегодня я не вижу такого вратаря, который выполняет все требования, которые я им предъявляю. Я не хочу называть никого».

Михаил Бирюков, тренер вратарей и советник председателя правления ФК «Зенит» (Санкт-Петербург), «Вратарь года» в 1984-м:

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Фото: Игорь Уткин / РИА Новости Михаил Бирюков

Фото: Игорь Уткин / РИА Новости

«Считаю, что Денис Адамов показал самый значительный прогресс и должен считаться лучшим вратарем года. Он очень стабильно провел сезон, не совершал ключевых ошибок. Поэтому выбор очевиден. Денис Адамов — номер один».

Артем Ребров, технический координатор ФК «Спартак» (Москва), «Вратарь года» в сезоне-2014/15:

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Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ Артем Ребров

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

«Понятно, что есть клубные предпочтения. Для меня всегда наши вратари самые лучшие, тем более что Александр Максименко ровный сезон провел — да, может быть, не было ярких сейвов, но не было и ошибок при этом. Было много незаслуженной критики. Илья Помазун в двух важных играх вытащил серии пенальти. Редко такое бывает.

Но если отойти от клубных пристрастий — надо быть объективным — тройка у меня такая: Станислав Агкацев, Максим Бориско, Антон Митрюшкин.

Агкацев второй сезон уже стабильно выручает “Краснодар”, приносит очки, и, я думаю, ни у кого сомнений нет, что сейчас это самый сильный и стабильный вратарь лиги. Бориско на втором месте, поскольку “Балтика” провела яркий сезон, и он часто выручал. Для вратаря это, может быть, команда комфортная: не нужно рисковать, нужно надежно играть. И он это делал: в нужный момент выручал. Митрюшкин долгое время ждал своего шанса и дождался. После долгих травм и ожидания он заслужил место. Свою часть он очень уверенно провел и не зря стал капитаном “Локомотива”.

Кроме того, Сергей Песьяков, несмотря на возраст, я считаю, провел очень качественный сезон. В конце просто вытащил команду. Во-многом благодаря ему “Крылья Советов” остались в премьер-лиге. А прогресс самый существенный для меня это Александр Дегтев из “Сочи”. Да, команда вылетела, но он много спасал, показал очень сильное качество игры. Жаль, что “Сочи” вылетели, и мы не сможем видеть его в премьер-лиге».

Дмитрий Крамаренко, тренер вратарей ПФК ЦСКА (Москва):

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Фото: Александр Федоров / Спорт-Экспресс / ТАСС Дмитрий Крамаренко

Фото: Александр Федоров / Спорт-Экспресс / ТАСС

«Для меня уже давно, на протяжении 20 лет, лучшим вратарем является Игорь Акинфеев. Если говорить о прошедшем сезоне, то могу сказать, что в каждой команде Российской премьер-лиги есть вратари достаточно хорошего уровня! Но, исходя из стабильной игры в течение всего сезона, выберу несколько кандидатур: Агкацев, Адамов, Бориско, Митрюшкин, Ставер! Ребята очень неплохо прогрессируют. А кто из них лучше, я ответить затрудняюсь».

Заур Хапов, тренер вратарей ФК «Локомотив» (Москва):

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Фото: Алексей Иванов / Спорт-Экспресс / ТАСС Заур Хапов

Фото: Алексей Иванов / Спорт-Экспресс / ТАСС

«На мой взгляд, лучшим в сезоне является Антон Митрюшкин, потому что он очень качественно и стабильно провел весь сезон, и достаточно много выручал. Безусловно, прибавил Максим Бориско: хороший игровой год — очень много матчей “на ноль”, пропустил меньше всех, поэтому не увидеть его прогресс просто нельзя. Отмечу также Станислава Агкацева. Но вновь вернусь к Антону Митрюшкину. Его прогресс идет на моих глазах. В ходе это сезона он дебютировал за сборную страны, что, конечно, заслужил своей игрой. Здесь все логично».

Максим Фролкин, тренер вратарей ФК «Сочи»:

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Фото: ФК «Кубань» Максим Фролкин

Фото: ФК «Кубань»

«Лучшим, я думаю, был Максим Бориско. Также выделил бы Дениса Адамова, но предпочтение отдам Бориско, потому что проявить себя в “Балтике” намного сложнее, чем в “Зените”. Больше всех прибавил Вадим Ульянов из “Ахмата”».

Александр Шульга, тренер вратарей ФК «Акрон» (Тольятти):

«Лучшим считаю Станислава Агкацева. Он проводит очередной стабильный сезон без каких-либо провалов — выручает “Краснодар” в нужных моментах и полностью подходит под концепцию игры команды. Отмечу прогресс Дениса Адамова. Относительно себя он провел ровный хороший сезон, завоевал место в основном составе — стал первым номером “Зенита”».

Евгений Костенко, тренер вратарей ФК «Пари Нижний Новгород»:

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Фото: Страница ФК «Тверь» во «ВКонтакте» Евгений Костенко

Фото: Страница ФК «Тверь» во «ВКонтакте»

«Вратарь года — Станислав Агкацев. Прогресс года — Максим Бориско».

Александр Гутеев, тренер вратарей ФК «Крылья Советов» (Самара):

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Фото: Григорий Соколов / РИА Новости Александр Гутеев (в центре)

Фото: Григорий Соколов / РИА Новости

«Лучшим вратарем года считаю Станислава Агкацева. Больше всех прибавил за сезон, по-моему, Максим Бориско».