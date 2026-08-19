В Ростовской области школьные линейки 1 сентября проведут в закрытом режиме

В Ростовской области праздничные линейки в День знаний разрешили проводить в помещениях с ограничением числа участников. Решение о формате мероприятий будут принимать администрации школ с учетом оперативной обстановки, сообщили в региональном правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Порядок 1 сентября в регионе будут обеспечивать несколько тысяч сотрудников полиции. Перед началом учебного года школы также проверят кинологи.

В новом учебном году в Ростовской области будут учиться более 780 тыс. детей. К 1 сентября откроются четыре новые школы, еще несколько образовательных учреждений возобновят работу после капитального ремонта.

В рамках подготовки к учебному году в школах устранили 137 замечаний, выявленных сотрудниками МЧС, установили металлодетекторы и получили необходимые документы о безопасности. При этом в отдельных школах пока не установлена охранная сигнализация и сохраняются проблемы с контролем посещения.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь поручил главам муниципалитетов устранить оставшиеся недочеты до 1 сентября.

Кроме того, для перевозки около 34 тыс. школьников подготовлены автобусы. До начала учебного года необходимо согласовать маршруты.

Валерий Климов