Предприятия потребсферы Кубани перечислили в бюджет 47,9 млрд рублей налогов

По итогам первого полугодия 2026 года предприятия потребительской сферы Краснодарского края перечислили в бюджет 47,9 млрд руб. налоговых поступлений. Объем сохранился на уровне аналогичного периода прошлого года, что, как отметили в департаменте потребительской сферы региона, свидетельствует о сохранении деловой активности в отрасли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По словам руководителя департамента потребительской сферы края Романа Куринного, на торговлю приходится 12,8% валового регионального продукта Краснодарского края, что обеспечивает ей место в тройке крупнейших отраслей экономики Кубани.

Основную сумму поступлений обеспечил налог на доходы физических лиц — 16,4 млрд руб. По специальным налоговым режимам поступило 13,4 млрд руб., налог на прибыль организаций — 8,6 млрд руб., акцизы на крепкий алкоголь и пиво — 7,3 млрд руб. Налог на имущество организаций принес бюджету 1,5 млрд руб.

Отмечается, что поступления от акцизов на алкоголь по сравнению с прошлым годом увеличились на 13%.

Алина Зорина