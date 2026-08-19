На Дону спрос на автомобили с пробегом упал на 12% на фоне топливного кризиса

В Ростовской области спрос на автомобили с пробегом в июле снизился почти на 12% по сравнению с уровнем спроса в начале года. Об этом «Ъ-Ростов» рассказал руководитель службы регионального развития «Авто.ру» Михаил Захаренко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Объем предложения автомобилей с пробегом в июле снизился на 7% по сравнению с показателем января. «Снижение активности на рынке в значительной степени связано с ограниченными поставками топлива, которые побудили часть потребителей отложить смену автомобиля»,— считает эксперт.

Средняя стоимость автомобиля с пробегом в Ростовской области в июле 2026 года составила 1,77 млн руб., увеличившись на 14,3% с января. Годом ранее динамика за этот период была противоположной: с января по июль 2025 года средняя цена снизилась на 3%.

По прогнозам Михаила Захаренко, рынок подержанных автомобилей до конца года сохранит прежний объем в районе 6 млн перерегистраций. «Ассортимент на вторичном рынке также остается разнообразным — за покупателя конкурируют дилеры, профессиональные и частные продавцы, что препятствует резким скачкам цен. Однако, из-за ограниченной подпитки свежими автомобилями, продолжается увеличение среднего возраста транспортных средств. К началу 2026 года он перевалил за 13 лет»,— отметил он.

Кристина Федичкина