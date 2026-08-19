Инвестиции в жилищные проекты на юге России достигли 2 трлн рублей

Суммарный объем инвестиций в крупнейшие жилищные проекты юга России в 2026 году достиг 2 трлн руб, что в 1,6 раза превышает показатель предыдущего года. Такие данные приводит «Эксперт Юг» в своем рейтинге. По оценке авторов исследования, рост обусловлен как увеличением ранее заявленных проектов, так и появлением новых участников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Для сравнения: в 2025 году совокупный объем вложений в топ-50 инвестиционных проектов в сфере жилищного строительства составлял 1,3 трлн рублей. Новый список пополнился рядом проектов комплексного освоения территорий, соглашения по части из них были заключены на Петербургском международном экономическом форуме в 2025 и 2026 годах.

Лидером по объему вложений стал проект комплексного развития территории площадью 344,8 га вблизи Кумженской рощи в Ростове-на-Дону — 230 млрд руб. Инициативу реализует группа компаний Dogma через специализированного застройщика «Проект 12». Завершение строительства запланировано на 2055 год. На втором месте — микрорайон «Самолет» в Краснодаре, также возводимый Dogma: инвестиции в жилую застройку оцениваются в 190 млрд руб, срок реализации — 2033 год.

Тройку лидеров замыкает проект комплексного освоения территории по улице Пойменной в Ростове-на-Дону с объемом инвестиций 150,5 млрд рубл. Изначально его реализацией занималась ГК «Самолет»: соглашение о строительстве было подписано на ПМЭФ-2024, а заявленный объём вложений составлял 100 млрд руб. В конце 2025 года стоимость проекта пересмотрели в связи с удорожанием строительных материалов, оборудования и корректировкой проектных решений. В марте 2026 года компания объявила о продаже проекта — покупателем стало ООО «Поколение», входящее в девелоперскую группу «Сумма элементов».

В региональном разрезе произошла смена лидера: Ростовская область опередила Краснодарский край. Совокупный объем инвестиций в крупные жилищные проекты Дона достиг 805 млрд руб. — в 2,5 раза больше, чем в 2025 году. Авторы исследования связывают это с появлением в региональном портфеле нескольких масштабных объектов жилой застройки. Краснодарский край занял второе место с объемом вложений 803 млрд руб. — рост по сравнению с предыдущим годом составил 27%. На третьем месте — Крым с портфелем в 341 млрд рублей (рост за год — 44%).

В Краснодарском крае основная часть жилищного строительства сосредоточена в Краснодаре: на город приходится 5,7 млн кв. м возводимого жилья. В рейтинг вошли также три проекта в Сочи: «Светский лес» от ГК «Точно» (17,3 млрд руб), «Горный квартал» от AVA Group (8,4 млрд рублей) и «Имеретинские высоты» от ООО «СЗ Марго» (4,7 млрд руб). Новороссийск представлен четырьмя проектами: ЖК «Моренуар» от СК «Семья» (74,8 млрд руб), «Южный Парк» от ООО «СЗ НСК-Групп» (20,2 млрд рублей), ЖК «Порто-Ново» от ГК Dogma (17 млрд руб) и КРТ в створе улицы Куникова от ООО «Специализированный застройщик ЮФОИнвест» (4 млрд руб).

Анна Гречко