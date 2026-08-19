Средняя стоимость нового автомобиля на Дону составила 2,26 млн рублей

Средняя стоимость нового автомобиля в Ростовской области в июле составила 2,26 млн руб. Это на 15,3% ниже, чем в июле прошлого года. Об этом «Ъ-Ростов» рассказал руководитель службы регионального развития «Авто.ру» Михаил Захаренко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным господина Захаренко, объем предложения новых автомобилей на рынке Ростовской области непрерывно растет начиная с марта, и в июле он превысил показатели января на 62%. «Причем рост обеспечивают локальные марки, их доля к концу июля превысила 52%. Интерес пользователей сервиса в этом сегменте рынка за полгода вырос на 23%»,— отметил эксперт.

Как считает Михаил Захаренко, в сегменте новых автомобилей спрос в значительной степени зависит от доступности кредитов и специальных условий от производителей. «В случае сохранения тренда на снижение ставки рефинансирования, есть перспектива для оживления продаж. В то же время на уровне спроса и предложения сказываются новые правила утильсбора, которые приведут к росту числа автомобилей мощностью до 160 л.с. Еще один важный аспект — это увеличение доли новых отечественных марок, который будет развиваться на протяжении всего года»,— считает он.

Базовым сценарием для рынка новых автомобилей в 2026 году в «Авто.ру» считают выход на плато после снижения почти на четверть в прошлом году — это чуть выше 1 млн реализованных автомобилей в год. «Для значимого роста спроса на новые машины должны реализоваться два ключевых условия: снижение ставок по автокредитам и адаптация участников к новым рыночным реалиям»,— заключил Михаил Захаренко.

Кристина Федичкина