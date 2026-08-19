Экс-руководителей ГУСС Минобороны судят за ущерб при строительстве причала в Новороссийске

В Замоскворецком суде Москвы 18 августа началось рассмотрение по существу уголовного дела в отношении бывшего первого заместителя гендиректора ФГУП «Главное управление специального строительства» Минобороны Виктора Школыка и бывшего заместителя начальника новороссийского филиала предприятия Дмитрия Таксиди. Они обвиняются в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа, повлекшем тяжкие последствия (п. «а», «б» ч. 2 ст. 285.4 УК РФ). Дмитрию Таксиди также вменяется получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Оба свою вину не признают, пишет «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Дело связано со строительством для Минобороны «Западного мола с топливным причалом в геопорту Новороссийска». Работы начались в декабре 2018 года, подрядчиком выступил ФГУП ГУСС, который привлек к выполнению работ компанию «Новатех» более чем за 600 млн руб. для укрепления грунта металлическим шпунтом.

Как полагает следствие, контракт с этой фирмой был заключен по протекции Виктора Школыка, порекомендовавшего ее Дмитрию Таксиди. При этом «Новатех» не обладал необходимыми техническими возможностями, и к работам привлекли соисполнителя — ООО «Петростальконструкция». Однако продукция этой компании не соответствовала требованиям контракта, после чего, по версии следствия, Таксиди и его сообщники «подогнали» проектную документацию под характеристики продукции субподрядчика. Ущерб военному ведомству оценивается более чем в 174 млн руб.

Кроме того, следствие считает, что Дмитрий Таксиди за подписание контракта получил от представителя «Новатеха» через посредника 1 млн руб. Причастности к коррупции у Виктора Школыка следствие не нашло, обвинение ему предъявили весной текущего года.

На первом заседании суд продлил обоим фигурантам срок ареста еще на полгода. Защита ходатайствовала о домашнем аресте, отмечая, что у Таксиди в Москве есть арендованное жилье, и просила приобщить к делу сведения о 12 государственных наградах подзащитного.