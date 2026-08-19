Флит Лизинг оценил экономию бизнеса от субсидии Минпромторга

Бизнес продолжает использовать программу льготного лизинга Минпромторга России для обновления транспортных парков.

Фото: пресс-служба «Флит Автолизинг»

Субсидия снижает стоимость сделки, снижает аванс и позволяет уменьшить ежемесячную нагрузку на компанию. На реальных расчетах Флит Лизинга разница в платеже достигает 45 000 рублей в месяц.

«Воспользоваться господдержкой можно в ограниченные сроки – поставка техники по программе должна состояться до 30 ноября 2026 года. Поэтому компаниям, которые планируют обновление парка в этом году, стоит заранее проверить соответствие техники условиям программы и заложить время на оформление сделки», – отмечают во Флит Лизинге.

Например, при лизинге КАМАЗа-54901 размер субсидии составляет почти 1,7 млн рублей. С ней ежемесячный платеж снижается с 176 959 до 131 944 рублей. Экономия для бизнеса - 45 015 рублей каждый месяц.

Для легкового транспорта эффект также заметен. LADA Granta при субсидии 129 тыс. рублей обходится клиенту в 19 349 рублей в месяц вместо 22 866 рублей. Экономия составляет 3 518 рублей ежемесячно. Для VOYAH FREE субсидия 500 тыс. рублей снижает платеж со 100 182 до 86 609 рублей - выгода составляет 13 573 рубля в месяц.

Сейчас программа охватывает несколько категорий транспорта. В зависимости от типа техники бизнес может получить:

до 500 тыс. рублей - на колесную технику и прицепы категории O4;

до 2 млн рублей - на туристические автобусы категории M3;

до 1,7 млн рублей - на магистральные тягачи категории N3;

до 925 тыс. рублей - на локализованные электромобили и гибриды;

до 2 млн рублей - на электрический транспорт категорий N2 и M2.

Для бизнеса субсидия становится не только инструментом снижения первоначальных затрат, но и способом уменьшить регулярную финансовую нагрузку.

ООО «Флит Автолизинг»

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