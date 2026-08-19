Пожар в Верхнедонском лесничестве ликвидировали на третьи сутки

В Верхнедонском лесничестве ликвидировали пожар, возросший на общей площади 448 га. Об этом сообщает пресс-служба минприроды Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Всего к тушению пожара привлекли 319 человек и 62 единицы техники, в том числе от лесного хозяйства — 35 единиц техники и 130 человек, от федеральных и областных противопожарных служб — 31 человек и 12 единиц техники, добровольцев — 12 единиц техники и 158 человек.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», крупный пожар в лесничестве был зафиксирован 17 августа.

Константин Соловьев