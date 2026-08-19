Администрация Новошахтинска продает с торгов долю в ООО «ККТС» за 130 млн рублей

Администрация Новошахтинска объявила торги по продаже 100% своей доли в уставном капитале ООО «Коммунальные котельные и тепловые сети». Лот включает имущественный комплекс, задействованный в распределении тепловой энергии, и сопровождается инвестиционными и эксплуатационными обязательствами. Начальная цена лота составляет 130,5 млн руб. Соответствующая информация размещена в ГИС «Торги».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Согласно извещению, шаг повышения цены составляет 5% (6,5 млн руб.), размер задатка — 26,1 млн руб. Прием заявок на участие в торгах открыт с 19 августа по 13 сентября 2026 года, сами торги запланированы на 17 сентября 2026 года.

ООО «Коммунальные котельные и тепловые сети» специализируется на распределении пара и горячей воды (тепловой энергии). Уставный капитал общества составляет 73,36 млн руб. По данным на 30 июня 2026 года, численность персонала предприятия — 126 человек.

В состав имущественного комплекса входят объекты капитального строительства общей площадью более 7,1 тыс. кв. м, земельные участки общей площадью 20,8 тыс. кв. м, а также сооружения протяженностью 38,5 тыс. м. Имущественный комплекс располагается в Новошахтинске на ул. Молодогвардейцев, 10.

Имущество обременено инвестиционными и эксплуатационными обязательствами.

Наталья Белоштейн