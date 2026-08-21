Трудовые отряды ППК «ЭКОПОРТ» в Туапсе — первый заработок, профориентация и чистота родного города

Две недели 33 подростка из семей сотрудников Туапсинского морского торгового порта (входит в Первую Портовую Компанию) занимались благоустройством родного города, помогали музеям, храмам и образовательным учреждениям.

Фото: пресс-служба АО «ТМТП»

Парк культуры и отдыха, центральная площадь, детский сад «Чайка», Эколого-биологический центр, территория у Храма митрополита Московского Алексия, мемориалы «Горка Героев», Стела «Город воинской славы», сквер «Погибшим морякам», парк «Каравелла», Краеведческий музей и Музей портовиков — более 10 локаций, каждая из которых стала чище и уютнее. Площадь благоустроенной территории составила более 6 га. Ребята собрали почти полтонны сухой травы и веток, подготовили к вывозу 70 мешков с мусором.

Для большинства участников проект стал стартом трудовой биографии со всеми ее атрибутами: первой записью в трудовой книжке, зарплатной картой и достойным заработком. Смены были короткими — 2 часа 24 минуты, как того требует закон для несовершеннолетних,— но ребята успели почувствовать ответственность, ритм работы и уважение к труду.

Фото: пресс-служба АО «ТМТП»

Но работа — лишь часть программы. Организаторы приготовили для участников трудовых отрядов мастер-классы по очистке воды и уходу за растениями, экскурсии в музеи, викторины и встречи в Молодежном центре Туапсинского округа и модельной библиотеке.

Особенно впечатлило подростков знакомство с экологическим флотом Туапсинского морского торгового порта. На экскурсии ребята увидели, как работает оборудование для очистки акватории и даже сами попробовали себя в роли морских экологов.

Особое внимание в программе летней трудовой смены — вопросам профориентации. Уже традицией стало живое общение трудотрядовцев с руководителями порта. На встречах подростки задавали вопросы об их пути в профессии, о портовых технологиях и востребованных на морских грузовых терминалах специальностях. Главный посыл, который они услышали от профессионалов: «Держите фокус на знаниях». Качественное образование открывает широкие перспективы, обеспечивает выбор и дает уверенность.

Фото: пресс-служба АО «ТМТП»

Глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко высоко оценил вклад юных портовиков: «Это здорово, что молодежь активно включается в жизнь Туапсе, помогает делать наш общий дом чище и уютнее. Трудовые отряды ППК "ЭКОПОРТ" — это не просто уборка территорий, это воспитание ответственности и любви к родному городу. Уверен, что такие проекты формируют у ребят правильные жизненные ориентиры и помогают им выбрать свой путь в будущем».

Туапсинский морской торговый порт реализует проект организации летней трудовой смены для подростков уже третий год подряд. И с каждым разом желающих стать частью команды «ЭКОПОРТ» становится больше. Потому что это возможность почувствовать себя причастным к большому делу, провести лето с пользой и, возможно, найти свое призвание.

АО «Туапсинский морской торговый порт»