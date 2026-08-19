В СКФО вырастили 42% от российского объема яблок

В 2025 году урожай яблок и других семечковых культур в России вырос на 19,2% — до 3,3 млн т против 2,8 млн т годом ранее. Такие данные приводит пресс-служба Центра отраслевой экспертизы «Россельхозбанка».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ

Согласно прогнозу ЦОЭ, в 2026 году сбор может достичь 3,5 млн т. Около 84% всего урожая семечковых сосредоточено в трех федеральных округах: Северо-Кавказском, Южном и Центральном. Лидером рейтинга стал Северо-Кавказский округ, где вырастили 1,45 млн т, или порядка 43% общероссийского объема. Наибольший вклад в показатели округа внесла Кабардино-Балкария – в регионе собрали более 1 млн т плодов.

На втором месте — Южный федеральный округ с объемом около 745 тыс. т. Более половины этого урожая обеспечил Краснодарский край — около 401 тыс. т. Тройку замыкает Центральный федеральный округ с 611 тыс. т; среди его регионов выделяются Липецкая область (127 тыс. т) и Воронежская область (111 тыс. т).

В структуре производства на сельхозорганизации пришлось 48,4% сбора — 1,6 млн т, на хозяйства населения — 40,3%, или 1,35 млн т, на крестьянские хозяйства — 11,3%, или 380 тыс. т.

По данным всероссийского опроса, для 57% респондентов яблоки — продукт круглогодичного потребления, еще 24% чаще приобретают их осенью, в период сбора урожая. При этом единого сортового фаворита у россиян нет: 28% участников опроса отметили, что выбор сорта зависит от настроения. Среди конкретных предпочтений лидируют красные яблоки Гала (15%), желтые Голден Делишес (12%) и зеленые Семеренко (11%). Далее следуют Ред Делишес (10%), Гренни Смит (9%), Фуджи (8%) и Антоновка (7%).

Основным каналом покупки остаются супермаркеты — их назвали 49% участников опроса. По 13% и 15% респондентов предпочитают рынки и магазины у дома соответственно. Заметная доля потребителей — 21% — получает яблоки с дачи. Доставка пока занимает минимальную долю: ее выбирают лишь 2% опрошенных.

Константин Соловьев