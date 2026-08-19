Продажи деталей системы охлаждения и тормозов для авто выросли на Кубани

Драйверами роста продаж новых автозапчастей в Краснодаре по итогам II квартала 2026 года стали детали системы охлаждения (+88%) и тормозной системы (+52%). Общий рост в категории новых деталей составил 9% по сравнению с предыдущим кварталом, на них пришлось 55% всех продаж. Такие данные представили «Ъ-Кубань» аналитики «Авито».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Ивлев / Коммерсантъ Фото: Егор Ивлев / Коммерсантъ

Среди новых запчастей по объему продаж лидируют кузовные детали (доля 27%, средняя цена — 10 тыс. руб.), элементы системы охлаждения (15%, 11 тыс. руб.) и двигатели (14%, 33 тыс. руб.). Также в пятерку вошли автосвет (12%, 8 тыс. руб.) и электрооборудование (13%, 7 тыс. руб.).

Росту спроса на новые запчасти, как отметил директор бизнес-направления «Запчасти и Автосервисы» в «Авито» Алексей Головин, способствует наличие гарантии: с начала года число автозапчастей с гарантией производителя на платформе выросло примерно на 20% — с 13,4 до 16,2 млн, их доля в ассортименте новых запчастей составляет 37,5%.

В категории запчастей с пробегом продажи во II квартале выросли на 7%. На этот сегмент пришлось 45% продаж в категории. Чаще стали покупать элементы системы охлаждения (+45%) и подвески (+25%), а также детали рулевого управления (+24%), топливной и выхлопной систем (+18%). По объему продаж среди б/у деталей лидируют кузовные (26%, средняя цена — 10 тыс. руб.), электрооборудование (16%, 4 тыс. руб.) и двигатели (12%, 27 тыс. руб.).

Самыми популярными марками запчастей на Авито стали Hyundai и KIA (5% от всех продаж), VAG (4,5%) и BMW (4%). В пятерку также вошли Toyota и Mercedes-Benz (по 3%). Двигатели, подвески, кузова, элементы салона, трансмиссии и привода в основном приобретают от Hyundai, KIA и VAG, детали рулевого управления — от Hyundai, KIA и BMW. Автосвет чаще всего покупают от Hyundai, KIA и Sat, аккумуляторы — от «АКОМ» и Varta. Запчасти системы охлаждения предпочитают от VAG и BMW, электрооборудование и элементы топливной и выхлопной системы — от VAG, Hyundai и KIA. Из производителей стекол пользователи выбирают Fuyao и Lemson, тормозные системы — от Brembo, Hyundai и KIA.

Алина Зорина