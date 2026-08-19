На Кубани Росприроднадзор не смог взыскать с консервного завода 44 млн рублей

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа отклонил кассационную жалобу Южного межрегионального управления Росприроднадзора, оставив в силе решение о взыскании с ООО «Консервное предприятие "Русское поле Албаши"» 5,1 млн руб. компенсации вреда водному объекту вместо первоначально заявленных 44,1 млн руб. Определение Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда оставлено без изменения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Разбирательство между ведомством и предприятием продолжается с 2021 года. Росприроднадзор требовал взыскать с компании 44,1 млн руб. В июле 2023 года Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск в полном объеме. В июне 2024 года апелляционная инстанция изменила решение, снизив сумму до 5,1 млн руб. на основании повторной судебной экспертизы. В декабре 2024 года кассация это постановление поддержала.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Консервное предприятие "Русское поле — Албаши"» зарегистрировано в 2003 году в станице Новоминская Каневского района Кубани. Основной вид деятельности — переработка и консервирование овощей (кроме картофеля) и грибов. Бенефициар компании — Тигран Телунц.

В апреле 2025 года управление Росприроднадзора обратилось в апелляционный суд с заявлением о пересмотре постановления от 25 июня 2024 года по новым обстоятельствам. В качестве основания ведомство сослалось на письмо Росгидромета от 14 ноября 2024 года, которое, по его мнению, подтверждало неравнозначность фоновых и условно фоновых концентраций загрязняющих веществ при расчете ущерба и могло повлиять на итоговую сумму компенсации.

Апелляционный суд в пересмотре дела отказал, констатировав, что приведенные доводы не являются новыми обстоятельствами в понимании Арбитражного процессуального кодекса. Кассационная инстанция с этим согласилась, указав, что перечень оснований для пересмотра вступивших в силу судебных актов исчерпывающий, а письмо Росгидромета не содержит сведений о существенных обстоятельствах, неизвестных на момент вынесения постановления.

Суд также подчеркнул, что апелляционные выводы о снижении суммы взыскания строились на судебных экспертизах, рецензиях специалистов и разъяснениях профильных органов — в том числе Минприроды и Росгидромета,— а не только на ведомственной переписке. Представление новых доказательств, указала кассация, не может служить инструментом пересмотра вступившего в законную силу судебного акта в обход установленной процедуры.

ООО «Консервное предприятие "Русское поле Албаши"» обязано выплатить 5,1 млн руб. вместо первоначально заявленных Росприроднадзором 44,1 млн руб. Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа вступило в силу со дня принятия и может быть обжаловано в Верховном суде РФ в течение двух месяцев.

Тат Гаспарян