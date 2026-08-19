На Кубани Росприроднадзор не смог взыскать с консервного завода 44 млн рублей
Арбитражный суд Северо-Кавказского округа отклонил кассационную жалобу Южного межрегионального управления Росприроднадзора, оставив в силе решение о взыскании с ООО «Консервное предприятие "Русское поле Албаши"» 5,1 млн руб. компенсации вреда водному объекту вместо первоначально заявленных 44,1 млн руб. Определение Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда оставлено без изменения.
Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ
Разбирательство между ведомством и предприятием продолжается с 2021 года. Росприроднадзор требовал взыскать с компании 44,1 млн руб. В июле 2023 года Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск в полном объеме. В июне 2024 года апелляционная инстанция изменила решение, снизив сумму до 5,1 млн руб. на основании повторной судебной экспертизы. В декабре 2024 года кассация это постановление поддержала.
По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Консервное предприятие "Русское поле — Албаши"» зарегистрировано в 2003 году в станице Новоминская Каневского района Кубани. Основной вид деятельности — переработка и консервирование овощей (кроме картофеля) и грибов. Бенефициар компании — Тигран Телунц.
В апреле 2025 года управление Росприроднадзора обратилось в апелляционный суд с заявлением о пересмотре постановления от 25 июня 2024 года по новым обстоятельствам. В качестве основания ведомство сослалось на письмо Росгидромета от 14 ноября 2024 года, которое, по его мнению, подтверждало неравнозначность фоновых и условно фоновых концентраций загрязняющих веществ при расчете ущерба и могло повлиять на итоговую сумму компенсации.
Апелляционный суд в пересмотре дела отказал, констатировав, что приведенные доводы не являются новыми обстоятельствами в понимании Арбитражного процессуального кодекса. Кассационная инстанция с этим согласилась, указав, что перечень оснований для пересмотра вступивших в силу судебных актов исчерпывающий, а письмо Росгидромета не содержит сведений о существенных обстоятельствах, неизвестных на момент вынесения постановления.
Суд также подчеркнул, что апелляционные выводы о снижении суммы взыскания строились на судебных экспертизах, рецензиях специалистов и разъяснениях профильных органов — в том числе Минприроды и Росгидромета,— а не только на ведомственной переписке. Представление новых доказательств, указала кассация, не может служить инструментом пересмотра вступившего в законную силу судебного акта в обход установленной процедуры.
ООО «Консервное предприятие "Русское поле Албаши"» обязано выплатить 5,1 млн руб. вместо первоначально заявленных Росприроднадзором 44,1 млн руб. Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа вступило в силу со дня принятия и может быть обжаловано в Верховном суде РФ в течение двух месяцев.