Сборы по ДМС в Ростовской области упали на 13,8% в I квартале 2026 года

В январе–марте 2026 года объём страховых премий по добровольному медицинскому страхованию (ДМС) в Ростовской области сократился на 13,8% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года — до 517,5 млн рублей против 600,2 млн рублей годом ранее. Данные предоставило Южное главное управление Банка России по запросу издания «Эксперт Юг».

Число заключённых договоров ДМС снизилось на 1,36% — до 10,7 тыс. Вместе с тем объём страховых выплат вырос на 13% — до 328,5 млн рублей, а количество урегулированных страховых случаев увеличилось на 23,2%, достигнув 88,3 тыс.

На общероссийском уровне динамика оказалась противоположной: рынок ДМС в I квартале 2026 года прибавил 16,5% за счёт корпоративного сегмента.

В Южном федеральном округе в тот же период было заключено 49,7 тыс. договоров ДМС — на 7,24% больше, чем в I квартале 2025 года (46,4 тыс.). Совокупный объём премий по ДМС в ЮФО составил 1,757 млрд рублей, снизившись на 19,7% относительно показателя годичной давности (2,188 млрд рублей). Выплаты в округе уменьшились на 2,6% — до 944,3 млн рублей, а число урегулированных страховых случаев практически не изменилось и составило 329,6 тыс.

Тат Гаспарян