«У предприятия и туроператора разная логика»

В Ростовской области чуть более 20 предприятий заявили о готовности заниматься промышленным туризмом и принимать экскурсионные группы. Всего в регионе действует около 150 крупных и средних производств и порядка 500 — малых, большинство из которых не видят выгод от промтуризма. Власти региона рассчитывают, что он в совокупности с другими видами позволит ежегодно на 15% увеличивать поток путешественников на Дон. Отраслевые эксперты считают, что это возможно, если в регионе изменится подход к промышленному туризму. Необходим переход от отдельных экскурсий и инициатив к системе, в которой предприятие получает понятный продукт, туроператор — готовый маршрут, а регион — кадровый, туристический и деловой эффект, рассказал в ходе открытого интервью директор АНО «Центр развития промышленного туризма Ростовской области» («Дон Промышленный») Артем Хорошко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено спикером Фото: Предоставлено спикером

— Какие основные проблемы сдерживают развитие на Дону промышленного туризма?

— Промышленный туризм в Ростовской области развивается, но есть барьеры, которые мешают более динамичному развитию этого направления. Первый — готовность предприятий к приему туристов. Согласие руководства завода открыть двери для экскурсантов вовсе не означает, что у предприятия есть качественный туристический продукт. Недостаточно просто взять и провести людей по цехам. Нужны сценарий, технологическая карта, безопасность, интерактивные элементы, подготовленный экскурсовод. А для b2b-аудитории еще важна и возможность профессионального общения.

Второй барьер — мотивация предприятия. По данным Агентства стратегических инициатив (АСИ), среди предприятий-противников открытия производств для гостей 36% считают, что это не принесет пользы, 23% опасаются раскрытия производственных секретов, 13% уверены, что туристы будут мешать производственному процессу. Остальные никак не объясняют свой отказ.

Третий барьер — взаимодействие с туристическим рынком. Туроператору нужен готовый продукт с четким пониманием, когда и куда приехать, сколько человек могут одновременно принять, сколько это стоит и, наконец, что именно увидит турист. Для этого необходима система взаимодействия представителей заводов с профессионалами турбизнеса, которые помогли бы предприятию приготовить качественный туристический продукт.

В итоге, главная проблема развития в Ростовской области промышленного туризма не в том, что им занимаются мало заводов (в десятки раз меньше, чем позволяет индустриальный потенциал региона), а в том, что нет системы, которая может превращать заинтересованное предприятие в готовый объект промышленного туризма.

— Когда заходит разговор о промышленном туризме, то приводят одни и те же примеры заводов, которые можно пересчитать по пальцам одной руки. О готовности заниматься этим направлением говорят десятки представителей различных отраслей. Но по факту занимаются единицы. Почему многие предприятия Дона не спешат развивать это направление?

— Потому что руководитель предприятия, прежде всего, отвечает за производство: план, безопасность, персонал, оборудование, сроки. И когда ему предлагают заниматься промышленным туризмом, то он задает типичный вопрос: «Зачем нам это надо?»

Поэтому неправильно, что называется с места в карьер, продавать руководителям заводов промышленный туризм. Сначала надо определить задачу конкретного предприятия. Если нужны кадры — это профориентация и бренд работодателя. Если нужны новые клиенты — b2b-визиты. Если предприятие выпускает товары для потребителей (b2c) — продвижение бренда и продукции. Если стоит задача выстраивать отношения с профессиональным сообществом — экспертные и деловые визиты.

Кстати, по данным АСИ, 83% опрошенных директоров предприятий — участников программы в качестве главной задачи развития промтуризма называли профориентацию, привлечение молодых кадров и удержание молодежи на производстве. И важность этой задачи подтверждают цифры.

Например, в 2022 году в профориентационных мероприятиях и стажировках на предприятиях по программе АСИ участвовали почти 10 тыс. студентов. Около 3 тыс. из них после этого заявили о готовности устроиться на эти заводы. Конверсия 30% — хороший результат. Какой из этого следует вывод?

— Какой?

— Предприятие должно заниматься промышленным туризмом не потому, что это правильно или модно, а потому что он помогает заводу или фабрике решать конкретные задачи.

— Сейчас в Ростовской области промышленных туристов принимают чуть более 20 предприятий. Насколько сильно может расшириться список в ближайшие год-два?

— Я бы избегал обещаний в формате «через два года будет ровно 60+ предприятий». Да, у нас есть внутренний ориентир — помогать подключать к проекту до 20 новых заводов в год. Это — наша целевая установка. Предпосылки для роста есть.

Так, в масштабах страны за минувшие четыре года к программе «Открытая промышленность» присоединились более 2 тыс. предприятий из 82 регионов, а только в 2024 году промышленные экскурсии посетили свыше 2 млн человек.

Но важнее не количество названий в реестре, а путь, который проходит предприятие. Схематично этот путь можно представить так: руководство завода заинтересовалось увидело успешную практику прошло обучение разработало экскурсию протестировало ее определило аудиторию начало регулярно принимать гостей.

— И вы думаете, это сработает?

— Один из рабочих инструментов — перекрестные визиты. Вместо презентации на 50 слайдов эффективнее привезти директора на предприятие, где промышленный туризм уже работает, и дать топ-менеджеру возможность напрямую расспросить коллегу зачем он это делает, сколько это стоит и что, в итоге, получает. Важно понимать, что речь не о заводе, где один раз провели экскурсию для старшеклассников, а о системном подходе, регулярно работающих программах.

— С какими сложностями сталкиваются туристические компании, взаимодействуя с заводами?

— У предприятия и туроператора разная логика. Туроператору нужны дата, время, стоимость, продолжительность, размер группы, возрастные ограничения и понятные условия бронирования. Предприятие же может быть готово принять группу, но согласовывает конкретную дату исходя из производственного процесса. И тут временные возможности и ожидания сторон часто не совпадают.

Вторая проблема — туроператор зачастую получает не готовый продукт, а просто возможность провести на завод группу туристов. Фактически представитель туротрасли сам должен придумать, что туристам надо делать на производстве — куда ходить и на что смотреть. А это — неправильно.

Понятно, что предприятие не должно становиться туроператором, а туроператор не должен становиться методологом промышленной экскурсии. Для того, чтобы взаимодействие между ними было эффективным, нужен посредник. Например, центр компетенций или региональный оператор, который помогает заводу создать продукт и передает туроператору. Хорошая практика — совместно обучать предприятия и туроператоров, чтобы они знакомились еще на этапе разработки продукта. Такой подход используется в соседнем с Доном Краснодарском крае.

— Промышленный туризм — это история только про крупный бизнес?

— Не стал бы проводить жесткую границу между крупным заводом и небольшим производством.

Иногда малому предприятию даже проще создать интересную экскурсию: короче цепочка принятия решений, собственник непосредственно вовлечен в производство, легче показать весь процесс — от сырья до готового продукта.

Для малого бизнеса может быть особенно понятна прямая экономика посещения: экскурсия, мастер-класс, продажа собственной продукции, формирование лояльности к бренду.

Но предприниматель (как и в случае с директором крупного завода) должен понимать, необходимость заниматься промышленным туризмом, какие конкретные задачи он помогает решить МСП. На мой взгляд, хороший потенциал у пищевых производств, ремесленных мастерских, швейных фабрик и др. площадок, где визуально понятный процесс.

— Нужна ли в Ростовской области программа поддержки предприятий, принимающих промышленных туристов?

— Часто приходится слышать, что в Краснодарском крае промышленный туризм развивается потому, что предприятия получают от региона преференции и субсидии. Мы специально изучали опыт Кубани и убедились, что это не так.

Сильная сторона Краснодарского края в том, что местный Фонд развития промышленности стал единым оператором промышленного туризма. Регион выстроил постоянную информационную работу, межведомственную координацию, обучение предприятий и туроператоров, формирование маршрутов и их продвижение. И это мотивирует кубанские предприятия заниматься промтуризмом.

В Ростовской области вопрос о поддержке участников сферы поднимался в июне 2025 года. Обсуждалась возможность компенсации предприятиям затрат на организацию экскурсий и др. туристических мероприятий. Но окончательного решения нет, потому что, подчеркиваю, у нас пока нет системы.

Я не против субсидий. Но я против подхода «давайте просто дадим предприятиям деньги — и появится промышленный туризм». Сначала нужно понять, какой барьер мы снимаем. Одному предприятию нужно разработать экскурсию, другому — обеспечить безопасность, третьему — подготовить экскурсовода, четвертому — организовать трансфер. А возможно, необходимо убрать и все эти ограничения. Поэтому начинать надо не с обсуждения «кому и сколько дать», а с диалога всех заинтересованных сторон. Постоянного и конструктивного, с выработкой конкретных шагов по развитию направления. И брать на вооружение успешный опыт отдельных заводов, который в Ростовской области тоже есть.

Полную версию интервью с Артемом Хорошко смотрите на странице «Ъ-Ростов» во ВКонтакте

Беседовал Владимир Андреев