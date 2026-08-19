«Это может сократить поток жалоб перевозчиков»

С 1 сентября выступает в силу новый приказ Минтранса России об установлении порядка осуществления весового и габаритного контроля транспортных средств. Новые правила начнут действовать на фоне многочисленных жалоб и судебных исков перевозчиков на работу автоматических пунктов весогабаритного контроля (АПВГК), а также на необоснованные штрафы, вынесенные на основании недостоверных данных АПВГК. О том, что важного привнесут в практику новые правила, рассказала юрист-транспортник Екатерина Бурнос.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Екатерина Бурнос

Фото: предоставлено экспертом Екатерина Бурнос

Фото: предоставлено экспертом

«Согласно новым правилам, перед тем как данные с АПВГК станут основанием для вынесения постановлений об административных правонарушениях, комплекс обязательно должен пройти трехмесячный тестовый режим. Новый порядок устанавливает регламент тестовой эксплуатации. В это время результаты должны публиковаться на сайте владельца дороги, но при выявлении нарушения штрафы выписываться не будут.

Доступ к результатам измерений будет предоставляться безвозмездно посредством введения на таких сайтах государственных регистрационных номеров транспортных средств. Ранее же на сайте в тестовом режиме публиковали только факт нарушения без подробностей. Новый регламент тестовой эксплуатации обязывает размещать информацию о месте расположения АПВГК с географическими координатами, о зафиксированном значении каждого весогабаритного параметра.

Формально это должно позволить перевозчику протестировать свои транспортные средства через новый АПВГК, заранее увидеть, как система считает перегруз или негабарит, и подготовиться к возможному обжалованию еще до перевода АПВГК в "боевой" режим. Это снизит долю технических ошибок при определении перегруза/негабарита — тех самых спорных случаев, когда перевозчик получает постановление из-за сбоя датчика, а не реального превышения массы или габаритов грузовика.

Также новыми правилами запрещается использовать АПВГК для фиксации только весовых или только габаритных параметров транспортных средств. АПВГК должен измерять оба параметра одновременно — и вес, и габариты (длину, ширину, высоту). Раньше такого требования не было.

Закреплено три четких основания для признания АПВГК неисправным: проблемы с геометрией дороги, превышение погрешности измерений, вмешательство в программное обеспечение или отсутствие пломб. Ранее порядок предусматривал общие формулировки о ровности дороги на участке АПВГК.

В новом порядке существенно конкретизированы требования к геометрии дороги, на которой расположен АПВГК, поскольку, по мнению экспертов, именно изменения качества дорожного покрытия в местах установки оборудования снижает точность измерений веса транспортного средства до 40%.

Еще одно важное нововведение — так называемое правило "30 на 30". За эти годы, пока АПВГК работают, перевозчики просто завалили жалобами все инстанции. Стало очевидно: система может выдавать неверные данные. Естественно, участники рынка начали предлагать варианты, как бы перепроверить работу камер — поставить контрольные весы, подключить общественный контроль или заставить проводить внезапные проверки.

И вот теперь, если за месяц на одной федеральной камере насчитали нарушения у 30% и более всех проехавших машин,— владелец дороги обязан срочно провести внеочередную проверку этого АПВГК. И сделать это надо быстро, в течение пяти рабочих дней.

Полагаю, что обеспечение соблюдения уточненных требований владельцами дорог и АПВГК должно повлечь снижение количества необоснованных штрафов, а, следовательно, и число жалоб в суд. Невыполнение этих требований, подтвержденное экспертным заключением, может стать дополнительным доказательством в суде».