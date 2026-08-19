День флага в горах: российский триколор развернут на вершине Роза Пик

22 августа «Роза Хутор» отметит День Государственного флага России. Главным событием праздника станет восхождение на Роза Пик — на высоте 2320 метров над уровнем моря участники похода развернут российский флаг.

Фото: пресс-служба Роза Хутор

В Роза Долине для гостей курорта в течение всего дня будут проходить тематические программы и экскурсии.

Праздничный день начнётся в 10:00 на Площади Роза с торжественной церемонии поднятия флага. В течение дня для гостей курорта будут работать бесплатные мастер-классы и зоны аквагрима, пройдут розыгрыши призов.

С 12:00 до 14:00 в ресторане «Кочевники» состоится бесплатный мастер-класс по росписи имбирных пряников. Участники смогут украсить пряник глазурью в цветах российского флага и забрать с собой. В ресторане «Модус» к празднику подготовят большой сезонный тарт, оформленный в цветах триколора.

Центральным событием праздничной программы станет восхождение на Роза Пик — одну из самых высоких обзорных точек курорта. На высоте 2320 метров над уровнем моря участники похода развернут российский триколор. Присоединиться к восхождению смогут все желающие, готовые пройти горный маршрут. Необходима хорошая физическая форма, спортивная закрытая обувь с протектором, головной убор, солнцезащитные очки и крем, запас воды, перекус и прогулочный билет на канатные дороги. Обязательна предварительная регистрация по телефону: +7-938-888-02-14.

Сбор группы начнётся в 10:00 в Горной Олимпийской Деревне на высоте 1100 метров над уровнем моря, у входа в здание «Роза Приют». Вместе с гидами Центра активного отдыха участники пройдут Тропу Чемпионов протяжённостью 7 километров, наберут 1100 метров высоты и поднимутся к вершине Роза Пик.

Тематические экскурсии в этнопарке «Моя Россия» познакомят с историей российского флага. Гости парка узнают, какое послание зашифровал Пётр I в расположении полос флага, что объединяет флаги республик Кавказа, почему на гербах северных регионов так много водных и зимних символов, и как в триколоре отражены прошлое, настоящее и будущее страны.

Тематические экскурсии «Тайны российского триколора» пройдут в 12:00 и 15:00. Обзорные прогулки по этнопарку состоятся в 11:00, 13:00, 14:00, 16:00, 17:00 и 18:00. Вход в этнопарк «Моя Россия» свободный.

С 21 по 23 августа на «Роза Хутор» также пройдёт одно из главных гастрономических событий лета — Гастрофест х Т-Банк. В Горной Олимпийской Деревне будет работать единое гастрономическое пространство с корнерами ресторанов «Роза Хутор» и Курорта Красная Поляна, зонами отдыха, фотолокациями. Гости попробуют блюда с локальными продуктами в авторском исполнении шеф-поваров, а кавер-группы представят музыкальную программу.

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