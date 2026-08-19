В Ростове ищут подрядчика для строительства электросети за 137 млн рублей

В Ростове-на-Дону ищут подрядчика для строительства электросетевых объектов для технологического присоединения многоквартирной жилой застройки на проспекте Шолохова. Начальная цена контракта составляет 137,2 млн руб. Соответствующая информация опубликована на портале Госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Заказчиком выступает ООО «Спец-Энерго». Согласно данным портала rusprofile, «Спец-Энерго» зарегистрировано в Ростове-на-Дону в мае 2016 года и работает в сфере передачи электроэнергии и технологического присоединения к распределительным электросетям. Финансовая модель демонстрирует рост: выручка за 2025 год составила 1,1 млрд руб., увеличившись на 96% по сравнению с предыдущим годом (582 млн руб.).

Объекты расположены на проспекте Шолохова. В перечень входят литеры 32–35, 39–41, 50–52, 63, 65, 67 — жилые строения и парковки, а также объекты долевого участия. В перечень работ входят проектно-изыскательские работы (13 млн руб.), строительство (85,5 млн руб.), пусконаладочные работы (10,1 млн руб.) и прочие непредвиденные расходы (3,7 млн руб.).

Константин Соловьев