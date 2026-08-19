В Ростове ищут подрядчика для строительства электросети за 137 млн рублей
В Ростове-на-Дону ищут подрядчика для строительства электросетевых объектов для технологического присоединения многоквартирной жилой застройки на проспекте Шолохова. Начальная цена контракта составляет 137,2 млн руб. Соответствующая информация опубликована на портале Госзакупок.
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
Заказчиком выступает ООО «Спец-Энерго». Согласно данным портала rusprofile, «Спец-Энерго» зарегистрировано в Ростове-на-Дону в мае 2016 года и работает в сфере передачи электроэнергии и технологического присоединения к распределительным электросетям. Финансовая модель демонстрирует рост: выручка за 2025 год составила 1,1 млрд руб., увеличившись на 96% по сравнению с предыдущим годом (582 млн руб.).
Объекты расположены на проспекте Шолохова. В перечень входят литеры 32–35, 39–41, 50–52, 63, 65, 67 — жилые строения и парковки, а также объекты долевого участия. В перечень работ входят проектно-изыскательские работы (13 млн руб.), строительство (85,5 млн руб.), пусконаладочные работы (10,1 млн руб.) и прочие непредвиденные расходы (3,7 млн руб.).