На Дону на готовность к отопительному сезону проверили 62% предприятий

Северо-Кавказское управление Ростехнадзора провело проверки на готовность к отопительному сезону 80 предприятий Ростовской области, что составляет 62,5% от общего числа. В ходе контрольных мероприятий выявлено 759 замечаний. Организации приступили к устранению выявленных недочетов. Соответствующая информация содержится в отчете о ходе подготовки жилищного фонда, объектов инженерной и социальной инфраструктуры региона к отопительному периоду 2026-2027 годов, с которым ознакомился «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Параллельно теплоснабжающие предприятия Ростовской области выполняют регламентные работы на объектах теплоснабжения. В перечень мероприятий входят плановые ремонтные работы на источниках тепловой энергии, гидравлические испытания на тепловых сетях и другие необходимые процедуры. Графики проведения работ направлены в министерство ЖКХ региона.

Министерство ЖКХ Ростовской области сформировало перечень поручений и рекомендаций по подготовке к предстоящему отопительному сезону для органов местного самоуправления. При этом реализация поставленных задач не потребует дополнительного финансирования из областного бюджета.

Наталья Белоштейн