Альпинист из Санкт-Петербурга погиб при камнепаде в КБР

В Черекском районе Кабардино-Балкарии 19 августа при восхождении в горах погиб один из трёх туристов из Санкт-Петербурга, попавших под камнепад, — двое выживших получили травмы. Следственное управление СК России по Кабардино-Балкарской Республике проводит доследственную проверку по данному факту, сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, утром 19 августа группа из трёх туристов-петербуржцев во время восхождения на одну из горных вершин попала под камнепад. Один участник погиб, двое получили травмы и находятся под медицинским наблюдением.

Следователи управления совместно с криминалистами устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Тат Гаспарян