Главе СКР доложат о расследовании избиения подростка в Таганроге
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о проверке информации о противоправных действиях подростков в Таганроге. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Ростовской области.
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
В интернете ранее появилась информация о том, что группа подростков из-за малозначительного повода избила сверстника. При этом отмечается, что случай произошел не в первый раз, однако компетентными органами мер к нарушителям не принимается.
В СКР организовали процессуальные проверки. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.