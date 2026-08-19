Главе СКР доложат о расследовании избиения подростка в Таганроге

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о проверке информации о противоправных действиях подростков в Таганроге. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В интернете ранее появилась информация о том, что группа подростков из-за малозначительного повода избила сверстника. При этом отмечается, что случай произошел не в первый раз, однако компетентными органами мер к нарушителям не принимается.

В СКР организовали процессуальные проверки. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Константин Соловьев