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Южная транспортная прокуратура расследует гибель ребенка на Дону

Южная транспортная прокуратура организовала проверку по факту гибели 8-летней девочки в Ростовской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: Южная транспортная прокуратура

Фото: Южная транспортная прокуратура

18 августа 2026 года судоводитель управлял моторной лодкой в акватории реки Дон в Азовском районе. Находившаяся на борту несовершеннолетняя выпала в воду и скончалась от полученных телесных повреждений.

Ведомство проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности эксплуатации водного транспорта. По ее итогам будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования.

Мария Хоперская

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