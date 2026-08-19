На Дону банкротят производителя обуви «Джей Соле» с долгом в 21 млн рублей

Арбитражный суд Ростовской области ввел процедуру наблюдения в деле о банкротстве в отношении производителя обуви из Азовского района ООО «Джей Соле» по иску ПАО «Сбербанк». Предприятие задолжало 21,7 млн руб. Соответствующая информация содержится в картотеке суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Сумма требований «Сбербанка» к ООО «Джей Соле» составляет 21,7 млн руб., включая 17,9 млн руб. основного долга, 3,1 млн руб. процентов и 704 тыс. руб. неустоек. Требования подлежат включению в третью очередь реестра требований кредиторов, при этом неустойки будут учтены отдельно. Кроме того, в реестр отдельно внесут судебные расходы в размере 321 тыс. руб.

Основанием для обращения в суд стала просрочка исполнения обязательств по кредитам. В частности, между «Сбербанком» и ООО «Джей Соле» были заключены два кредитных договора — от 22 марта 2024 года на 5 млн руб. и от 18 июня 2024 года — также на 5 млн руб.

Просрочка по обязательствам превысила три месяца, а непогашенная задолженность на дату заседания составляла все те же 21,7 млн руб., что соответствует признакам банкротства.

Временным управляющим утвержден Андрей Бородачев. Судебное заседание по рассмотрению его отчета назначено на 15 февраля 2027 года.

Согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Джей Соле» зарегистрировано в х. Новоалександровка Азовского района. Основной вид деятельности — производство обуви. Учредитель — Елизавета Кисенкова. Уставный капитал — 10 тыс. руб.

В 2025 году выручка компании выросла на 21% — до 63,2 млн руб., при этом чистый убыток составил 410 тыс. руб.

Наталья Белоштейн