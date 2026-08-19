Технологическое нарушение обесточило центр Ростова-на-Дону
В Ростове-на-Дону в 10:23 в электросети произошло технологическое нарушение, которое повлекло частичное отключение центра города. Об этом сообщает пресс-служба «Донэнерго».
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
Без электроснабжения остались жители и организации в границах проспекта Соколова, улиц Максима Горького, Пушкинской, Красноармейской и Ворошиловского проспекта.
Ориентировочное время восстановления подачи электроэнергии составляет три часа.