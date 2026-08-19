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Технологическое нарушение обесточило центр Ростова-на-Дону

В Ростове-на-Дону в 10:23 в электросети произошло технологическое нарушение, которое повлекло частичное отключение центра города. Об этом сообщает пресс-служба «Донэнерго».

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Без электроснабжения остались жители и организации в границах проспекта Соколова, улиц Максима Горького, Пушкинской, Красноармейской и Ворошиловского проспекта.

Ориентировочное время восстановления подачи электроэнергии составляет три часа.

Константин Соловьев

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