На Дону самые высокие зарплаты предлагают врачам и IT-специалистам

В Ростовской области в августе 2026 года самые высокие зарплатные предложения на рынке труда приходились на медицину, IT, транспорт, строительство и управленческие позиции в продажах. Это следует из вакансий, размещенных на hh.ru с указанным уровнем дохода, которые проанализировал «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В верхней части рейтинга оказались предложения с зарплатой от 180 тыс. до 350 тыс. руб. в месяц.

Одними из наиболее высокооплачиваемых специалистов в регионе остаются врачи. Частные клиники и медицинские центры Ростова-на-Дону предлагали стоматологам, врачам ультразвуковой диагностики, анестезиологам-реаниматологам, хирургам и врачам узких специальностей от 180 тыс. до 300 тыс. руб. в месяц. В отдельных вакансиях доход мог превышать этот уровень за счет процентов от оказанных услуг или работы в нескольких сменах.

Высокие зарплаты сохраняются и в IT-секторе. Разработчикам, DevOps-инженерам, системным аналитикам, специалистам по информационной безопасности и администраторам высоконагруженных систем работодатели предлагали 180–300 тыс. руб. Часть таких вакансий предполагает удаленную работу на федеральные компании, поэтому уровень оплаты в них выше среднего по региональному рынку.

В транспортной сфере в число лидеров по зарплатам вошли водители категории Е, дальнобойщики и водители спецтехники. Вакансии с междугородними рейсами, вахтовым графиком или перевозкой коммерческих грузов предусматривали доход до 250–320 тыс. руб. в месяц. Работодатели указывали среди требований опыт работы, отсутствие серьезных нарушений ПДД, готовность к командировкам и ненормированному графику.

Среди управленческих позиций наиболее высокие предложения размещались для коммерческих директоров, руководителей отделов продаж, директоров филиалов и менеджеров по развитию бизнеса. В таких вакансиях доход часто складывается из фиксированной части и бонусов за выполнение планов, поэтому общий заработок мог достигать 200–350 тыс. руб.

В строительстве и промышленности высокие зарплаты предлагались главным инженерам, руководителям проектов, инженерам ПТО, проектировщикам, энергетикам и специалистам по эксплуатации объектов. Диапазон предложений по таким вакансиям составлял в среднем 150–250 тыс. руб. в месяц, в том числе при работе на крупных стройках и производственных предприятиях.

Для сравнения, массовые вакансии в Ростовской области — продавцы, операторы, администраторы, сотрудники складов, курьеры и работники общепита — чаще предлагали доход в пределах 45–90 тыс. руб. Зарплаты выше 150 тыс. руб., как правило, связаны с высокой квалификацией, опытом, ответственностью за финансовый результат, сложным графиком или вахтовым форматом.

Таким образом, самые дорогие кадры в Ростовской области в августе 2026 года — врачи, IT-специалисты, водители-дальнобойщики, инженеры и руководители продаж. Высокий уровень оплаты в этих сегментах отражает дефицит квалифицированных сотрудников и конкуренцию работодателей за опытных специалистов.

Тат Гаспарян