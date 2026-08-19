На Дону суд привлек к «субсидиарке» руководителя ООО «Содружество» на 91 млн рублей

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд поставил точку в споре о привлечении к субсидиарной ответственности бывшего руководителя ООО «Содружество» Марата Тагирова по иску обанкротившегося ООО «МИТ» (Ростов-на-Дону). Апелляционная инстанция оставила без удовлетворения жалобу ответчика и подтвердила решение Арбитражного суда Ростовской области, которым с Марата Тагирова взыскивается 91,2 млн руб. Соответствующая информация содержится в картотеке суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Определение о привлечении Марата Тагирова к субсидиарной ответственности по долгам ООО «Содружество» перед ростовским производителем изделий из картона и бумаги ООО «МИТ» на 102 млн руб. Арбитражный суд Ростовской области вынес в августе 2025 года, которое позднее было отменено постановлением Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда. Дело направили на новое рассмотрение.

По его итогам 31 мая 2026 года суд частично удовлетворил исковые требования ООО «МИТ» и постановил привлечь Марата Тагирова к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО «Содружество».

17 августа 2026 года Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил законность этого решения, отклонив апелляционную жалобу ответчика. Таким образом, судебный акт вступил в законную силу и взыскание может быть обращено в рамках исполнительного производства.

Решением Арбитражного суда Ростовской области ООО «МИТ» признано несостоятельным в августе 2020 года.

Основанием для обращения в суд стало заявление индивидуального предпринимателя Валентина Мартыновича, которому права требования к ООО «МИТ» перешли от ПАО КБ «Центр Инвест» по договору цессии. Общая сумма задолженности компании перед кредитором составляла 86,15 млн руб. (в том числе 84,6 млн — основной долг, 1,5 млн — проценты). Требования подтверждены вступившим в силу решением Кировского районного суда Ростова-на-Дону и обеспечены залогом имущества должника — производственным оборудованием и транспортными средствами.

В июне 2020 года в ООО «МИТ» принято решение о добровольной ликвидации. Директор компании не возражал против введения процедуры банкротства, указав на отсутствие средств для погашения долга. При этом другой кредитор — ООО «Дубль В Центр» — пытался оспорить требования заявителя, ссылаясь на возможную аффилированность сторон, однако суд не нашел документальных подтверждений этим доводам.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «МИТ» зарегистрировано в Ростове-на-Дону 22 января 1998 года. Основной вид деятельности — производство изделий из бумаги и картона. Бенефициарами являются Владимир Лосев и Алексей Лосев. Уставный капитал — 10 тыс. руб.

Судя по финансовой отчетности в 2019 году, выручка компании составила 181,9 млн руб., что на 15% меньше год к году. В 2018 году чистый убыток компании составлял 35,8 млн руб., в 2019 году производитель бумаги показал чистую прибыль в 355 тыс. руб., таким образом показатель вырос на 101%.

Оптовый продавец бумаги и картона ООО «Содружество» ликвидировано 16 сентября 2022 года.

Наталья Белоштейн