На Дону с начала года изъяли 50 тысяч литров контрафактного алкоголя

В Ростовской области с начала года из нелегального оборота изъяли около 50 тыс. литров контрафактного алкоголя и более 900 тыс. пачек фальсифицированного табака и никотинсодержащей продукции. По данным фактам возбуждено 33 уголовных дела, сообщил начальник УЭБиПК донского главка МВД Александр Туркин на пресс-конференции с журналистами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Еще 46 уголовных дел правоохранители возбудили в отношении организаторов на территории рынков региона продажи и хранения немаркированных табачных изделий и вейпов в особо крупном размере. Ущерб правообладателю оценили в более 180 млн руб.

«Имеющиеся перспективные материалы и опыт сотрудников подразделения позволят и в дальнейшем добиваться значимых результатов по всем основным приоритетным направлениям деятельности», — заявил господин Туркин.

Константин Соловьев