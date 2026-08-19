Медианная зарплата врачей на Дону достигла 90 тысяч рублей за полгода

Медианная зарплата врачей в первом полугодии 2026 года выросла на 20% и достигла 90 тыс. рублей. Годом ранее, за первые шесть месяцев 2025 года, этот показатель составлял 75 тыс. рублей. Об этом сообщает «Деловая газета. Юг» со ссылкой на пресс-службу hh.ru.

Оплата труда медсестер, медбратьев и ассистентов врача за год прибавила 16%. Медсестры и медбратья стали получать 54,7 тыс. рублей, ассистенты врача — 52,1 тыс. рублей. Наименьший рост зафиксирован у главных врачей и заведующих отделениями: их зарплаты увеличились на 5% — до 110 тыс. рублей.

С января по июнь в регионе было размещено более 2 тыс. вакансий для врачей, более 110 — для ассистентов и около 100 — для главных врачей и заведующих отделениями. Уровень конкуренции в Ростовской области составил 3,2 активных резюме на одну вакансию при норме от 4 до 8.

Мария Хоперская