Учеба в вузах Ростовской области в 2026 году обойдется до 400 тысяч рублей в год

Стоимость платного обучения в крупнейших вузах Ростовской области в 2026 году составляет от 100 тыс. до более 400 тыс. руб. за учебный год. Это следует из анализа открытых данных, опубликованных университетами в разделах для абитуриентов и документах о стоимости платных образовательных услуг, которые проанализировал «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Самыми дорогими направлениями остаются медицина, стоматология, IT, архитектура, дизайн, инженерные и отдельные экономико-правовые программы. Наиболее доступными для абитуриентов являются заочные формы обучения, педагогические, аграрные, социально-гуманитарные и часть экономических направлений.

В Южном федеральном университете стоимость очного обучения на программах бакалавриата и специалитета в зависимости от направления составляет примерно от 150 тыс. до 300 тыс. руб. в год. В верхней части ценового диапазона находятся IT-направления, архитектура, дизайн, международные отношения, юриспруденция и инженерные программы. Обучение на заочной форме, как правило, обходится дешевле — от 90–120 тыс. руб. в год.

В Донском государственном техническом университете год учебы на очных программах стоит в среднем от 130 тыс. до 280 тыс. руб. Дороже всего — подготовка по направлениям, связанным с информатикой, строительством, архитектурой, дизайном, машиностроением и нефтегазовым делом. Более доступными остаются отдельные гуманитарные, педагогические и управленческие программы.

Самые высокие расходы ждут абитуриентов Ростовского государственного медицинского университета. Обучение на лечебном деле и педиатрии обычно находится в диапазоне около 250–330 тыс. руб. в год, стоматология может стоить более 350–400 тыс. руб. Таким образом, полный курс специалитета в медицинском вузе может обойтись семье более чем в 1,5–2 млн руб. без учета проживания и дополнительных расходов.

В Ростовском государственном экономическом университете год учебы на популярных направлениях — экономика, менеджмент, юриспруденция, бизнес-информатика — в среднем оценивается в 120–220 тыс. руб. в зависимости от формы обучения и программы. В Ростовском государственном университете путей сообщения стоимость подготовки по инженерным, транспортным и IT-направлениям в большинстве случаев находится в пределах 120–250 тыс. руб. в год.

В аграрных вузах и филиалах региона цены обычно ниже, чем в медицинском и классическом университетах: год обучения на ряде программ может начинаться от 100–130 тыс. руб. При этом ветеринария, агроинженерия, IT и управление традиционно стоят дороже базовых гуманитарных направлений.

В результате четырехлетний бакалавриат в Ростовской области в 2026 году обойдется семье примерно в 500 тыс.—1,2 млн руб., а специалитет — от 800 тыс. до более чем 2 млн руб. На итоговую стоимость влияют вуз, направление, форма обучения, индексация цены по годам и наличие скидок для высокобалльников.

Участники рынка образования отмечают, что абитуриенты все чаще выбирают специальность не только по стоимости, но и по перспективам трудоустройства. Наибольший спрос сохраняется на медицину, IT, инженерные направления, транспорт, экономику и управление.

Тат Гаспарян