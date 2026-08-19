На Ставрополье школы проведут линейки 1 сентября в обычном формате

В Ставропольском крае День знаний планируют провести в штатном режиме, однако при возникновении беспилотной угрозы программа торжественных линеек будет сокращена. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра образования региона Марину Смагину.

В случае поступления соответствующих сигналов 1 сентября власти будут действовать по установленным алгоритмам. «Во-первых, нужно будет увести детей с открытого пространства, завести в предусмотренные помещения. Заранее предусмотреть, чтобы была вода и сухой паёк, если будет необходимость», — отметила Смагина.

Министр уточнила, что программа мероприятий рассчитана примерно на один час, и призвала родителей быть готовыми к ее возможному сокращению в интересах безопасности детей.

По данным министерства образования Ставропольского края, в 2026 году школы региона примут 27 тыс. первоклассников.

Мария Хоперская