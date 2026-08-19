СДЭК запустил доставку товаров на склады маркетплейсов в Армении

СДЭК запустил доставку на склады Wildberries и Ozon в Армении. Также компания расширила зону доставки в Белоруссии и Казахстане, сообщили ТАСС в пресс-службе СДЭК.

В Белоруссии СДЭК добавил доставку на склад Wildberries в индустриальном парке «Великий камень» и склад «Золотого Яблока» в Прилесье. В Казахстане стали возить товары на склад маркетплейса Teez. СДЭК рассчитывает, что новые маршруты помогут российским продавцам выйти на рынок Армении, а локальным — развивать продажи внутри страны.

ВСУ с середины июля регулярно атакуют склады Wildberries беспилотниками. Маркетплейс мог потерять до 22% логистической инфраструктуры, считают некоторые аналитики. Маркетплейс с опережением графика строит склад в Белоруссии. Как писал «Ъ», RWB также начал искать вакантные складские помещения в Казахстане.

Подробности — в материале «Ъ» «С логистикой все сопредельно ясно».