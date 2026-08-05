Wildberries строит склад в Белоруссии с опережением графика

Строительство логистического комплекса Wildberries в индустриальном парке «Великий Камень» под Минском ведется с опережением графика. Об этом заявил замглавы СЗАО «Компания по развитию индустриального парка» Кирилл Коротеев.

«Те обстоятельства, которые складываются в РФ, заставляют инвестора строить быстрее, чтобы его полностью запустить в эксплуатацию»,— отметил господин Коротеев в интервью каналу «Первый информационный».

Первые секции объекта уже ввели в эксплуатацию. Склад начал работу в тестовом режиме с 22 апреля. На объекте еще продолжаются отделочные работы и монтаж оборудования, отметил замглавы СЗАО. Идет набор и обучение персонала.

Строительство склада в белорусско-китайском парке «Великий Камень» Wildberries начал в 2024 году. Инвестиции оценивались примерно в 11 млрд российских руб. Завершить строительство компания планировала в конце 2026-го — начале 2027 года. Как писал «Ъ», RWB из-за атак БПЛА на склады в России начал искать вакантные складские помещения в Казахстане. Сейчас компания там арендует 46 тыс. кв. м, а также строит объекты общей площадью 260 тыс. кв. м.