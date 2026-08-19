Число компьютерных клубов в Ростовской области выросло в 10,5 раза

С начала 2023 года по август 2026 года количество компьютерных клубов в Ростовской области выросло в 10,5 раза — с четырех до 43. Такие данные «РБК Ростов» предоставили аналитики пресс-службы Контур.Фокус.

В Ассоциации развития киберспортивной инфраструктуры (АРКИ) уточнили, что подобная динамика во многом объясняется переходом компаний на Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД): площадок становится больше, но не настолько, насколько свидетельствуют цифры реестра.

По данным на 1 августа 2026 года, в базе Контур.Фокус зафиксированы 101 организация в Краснодарском крае, 43 — в Ростовской области и 76 — в Дагестане. Агрегатор Langame при этом насчитывает 374, 148 и 133 площадки в этих регионах соответственно — реальные показатели рынка кратно превышают официальные.

С начала 2023 года по июль 2026 года в Ростовской области было зарегистрировано 42 новых компании: четыре — в 2023 году, девять — в 2024-м, 13 — в 2025-м, 16 — в 2026 году.

По сведениям агрегатора Langame, партнера АРКИ, только в Ростове-на-Дону число киберклубов за тот же период увеличилось примерно на 96%: с 46 в конце 2023 года до 90 к августу 2026 года, сообщил Голубев.

Посещаемость площадок также изменилась. Количество уникальных посетителей на один клуб осталось практически прежним, однако гости стали приходить чаще: число игровых сессий на одну площадку выросло примерно на 20%. В мае–июле 2026 года на одного гостя ростовских клубов приходилось в среднем 4,73 сессии в месяц против 3,94 годом ранее.

Финансовые показатели также демонстрируют рост. Летняя медианная выручка ростовских клубов увеличилась на 10% за год и составила 654,5 тыс. рублей в месяц. Выручка в расчёте на одного гостя за тот же период поднялась на 14% — до 1,4 тыс. рублей в месяц.

Мария Хоперская