Из Ростовской области в Иран экспортировали более 30 тысяч тонн кукурузы

Управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия с 10 по 14 августа 2026 года досмотрело и оформило в морских пунктах пропуска Ростовской области 31,9 тыс. т кормов растительного происхождения — фуражной кукурузы, предназначенной для экспорта в Иран.

Сотрудники ведомства отобрали пробы для лабораторных исследований на соответствие требованиям страны-импортера. Анализы провела аккредитованная испытательная лаборатория Донского филиала ФГБУ ЦОК АПК.

Нарушений ветеринарного законодательства в ходе проверки не установлено.

Мария Хоперская