Силы ПВО днем перехватили БПЛА над Кубанью, Крымом и Черным морем

Российские средства противовоздушной обороны в течение дня перехватили и уничтожили 65 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. По данным Минобороны России, средства ПВО работали с 08:00 до 20:00 мск. Беспилотники фиксировали над территориями нескольких регионов, в том числе Краснодарского края, Республики Адыгея и Республики Крым, а также над акваторией Черного моря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: anaparegion.ru Фото: anaparegion.ru

Помимо южных регионов, беспилотные аппараты в указанный период перехватывали над Белгородской, Брянской, Курской и Тульской областями. Всего, согласно сообщению Минобороны, за 12 часов дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 65 аппаратов.

На территории Краснодарского края при этом продолжают действовать ограничения на съемку беспилотников, работы систем противовоздушной обороны и последующее распространение соответствующей информации. Запрет также распространяется на материалы, которые позволяют определить расположение военной техники и подразделений либо оценить последствия атак, диверсий и других чрезвычайных ситуаций.

Ранее Законодательное собрание Краснодарского края внесло соответствующие изменения в краевой закон «Об административных правонарушениях». Речь идет о фото- и видеоматериалах, координатах и другой информации, связанной с работой БПЛА, систем ПВО и радиоэлектронной борьбы, а также с последствиями атак.

За нарушение установленных запретов для граждан предусмотрен штраф от 1 тыс. до 3 тыс. руб. Для должностных лиц его размер составляет от 10 тыс. до 30 тыс. руб., для юридических лиц — от 50 тыс. до 100 тыс. руб.

При повторном нарушении ответственность становится выше. Для граждан штраф составляет 5 тыс. руб., для должностных лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. руб., для юридических лиц — от 100 тыс. до 300 тыс. руб.

Мария Удовик