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Вечером аэропорт Сочи временно ограничил прием и отправку рейсов

Международный аэропорт Сочи вечером 18 августа временно ограничил прием и отправку воздушных судов. О введении мер сообщила Росавиация.

Фото: пресс-служба аэропорта Сочи

Фото: пресс-служба аэропорта Сочи

В ведомстве указали, что ограничения связаны с необходимостью обеспечить безопасность полетов. На период действия мер аэропорт не принимает и не отправляет самолеты.

При этом наземные службы аэропорта продолжают работать в режиме готовности. Аэропорт готовится возобновить штатное обслуживание рейсов после отмены введенных ограничений. После снятия мер наземные подразделения смогут оперативно вернуться к обычной работе.

Введение ограничений влияет на выполнение прилетных и вылетных рейсов на период их действия. Пассажирам рекомендовали следить за актуальной информацией о времени отправления и прибытия своих рейсов.

Авиакомпании будут информировать пассажиров об изменениях в расписании и возможных корректировках выполнения рейсов. В том числе перевозчики должны сообщать клиентам актуальную информацию по конкретным вылетам и прилетам.

В Росавиации подчеркнули, что временные ограничения вводят в целях обеспечения безопасности полетов. Решение о возобновлении приема и отправки воздушных судов будет принято после отмены действующих мер.

Мария Удовик

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