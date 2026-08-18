Глава СКР запросил доклад о ситуации обманутыми туристами из Таганрога

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о возможных мошеннических действиях директора туристической фирмы, из-за которых жители Ростовской области лишились путевок и денежных средств. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Поводом для поручения стало опубликованное в СМИ видеообращение жителей Таганрога. В нем более 70 семей рассказали, что стали жертвами обмана: оплатив туристические путевки, они не получили ни услуг, ни возврата денег.

В настоящее время по данному факту органами внутренних дел проводится доследственная проверка. Следственные органы СК России по Ростовской области инициировали перед надзорным органом вопрос о передаче материалов в свое производство.

Наталья Белоштейн