Объем вложений в 35 ключевых инвестпроектов Дона составит 522 млрд рублей

В обновленный перечень ключевых инвестиционных проектов Ростовской области включены 35 инициатив с общим объемом вложений 521,8 млрд руб. Эти проекты позволят создать в регионе более 16,2 тыс. дополнительных рабочих мест. С документом ознакомился «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Наиболее капиталоемкими выступают проекты в нефтепереработке и агропромышленном комплексе. Так, АО «Новошахтинский завод нефтепродуктов» реализует сразу два крупных проекта в Красносулинском районе: строительство комплекса по производству автомобильных бензинов (66,4 млрд руб.) и комплекса глубокой переработки нефтяного сырья (154,4 млрд руб., срок ввода — 2028 год). В совокупности эти проекты обеспечат создание более 1 тыс. рабочих мест.

В машиностроительном секторе ключевым проектом выступает строительство тракторного завода ООО «КЗ “Ростсельмаш”» в Ростове-на-Дону — инвестиции оцениваются в 17,1 млрд руб., проект создаст 750 рабочих мест к 2026 году.

Среди наиболее значимых инициатив аграрного сектора— строительство сахарного завода АО «Международная сахарная корпорация» в Целинском районе (18,1 млрд руб., 432 рабочих места) и производственного комплекса по глубокой переработке кукурузного зерна ООО «Амирост» в Азове (34,7 млрд руб., 820 рабочих мест). Кроме того, в Аксайском районе возводится тепличный комплекс ООО ТК «Ольгинский» площадью 33 га — объем вложений достигает 22,6 млрд руб., планируется создание 600 рабочих мест.

В сфере складской и распределительной логистики наиболее масштабным проектом является строительство распределительного центра ООО «Вайлдберриз» в Аксайском районе — инвестиции составят 10,6 млрд руб., а количество создаваемых рабочих мест достигнет 5 тыс. Еще одним крупным логистическим объектом станет распределительный центр «АГРО МОЛЛ» (ООО «Вертикаль») — проект оценивается в 2,5 млрд руб. и предполагает создание боле 2 тыс. мест.

Строительный сектор представлен рядом крупных жилищных и инфраструктурных проектов. В частности, ГК «ВКБ» ведет строительство жилого района «Суворовский» (46 млрд руб.), а ООО «СЗ ККПД ИНВЕСТ» реализует застройку микрорайонов в районе «Левенцовский» (совокупный объем инвестиций — более 36 млрд руб.).

Наталья Белоштейн