Прокуратура оспаривает продажу завода в Новороссийске за 328 млн рублей

Арбитражный суд Краснодарского края назначил экспертизу по делу о продаже производственного комплекса в Новороссийске, принадлежавшего ФГУП «Главное управление специального строительства» (ГУСС). Прокуратура Краснодарского края требует признать сделку недействительной. Экспертам предстоит определить стоимость актива.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Спор касается имущества ГУСС, которое в 2022–2023 годах продавали для погашения задолженности предприятия. Ее сумма превышала 1,9 млрд руб. В числе активов, выставленных на торги, оказался производственный комплекс в Новороссийске.

Как следует из материалов дела, в 2023 году комплекс реализовали за 328 млн руб. При этом его реальную стоимость прокуратура оценивает более чем в 1,4 млрд руб. Именно разницу между ценой продажи и предполагаемой стоимостью актива предстоит оценить в рамках назначенной судом экспертизы.

В согласовании перечня недвижимости ГУСС, которую планировали передать на аукцион, участвовал занимавший тогда пост заместителя министра обороны РФ Тимур Иванов. В материалах арбитражного дела содержится ссылка на его письмо от 13 февраля 2022 года. В нем был указан скорректированный перечень имущества предприятия, предназначенного для реализации.

Прокуратура обратилась в суд с требованием признать сделку по продаже производственного комплекса недействительной. Суд первой инстанции назначил исследование стоимости объекта, после чего продолжит рассмотрение спора с учетом полученных результатов.

Продажа имущества ГУСС проходила в период, когда предприятие имело задолженность более 1,9 млрд руб. Реализация активов была связана с необходимостью ее погашения. Вопрос о законности конкретной сделки с производственным комплексом теперь рассматривается арбитражным судом.

Тимур Иванов, упомянутый в материалах дела в связи с согласованием перечня активов, в настоящее время проходит по уголовному делу о получении взяток. Процесс рассматривает Симоновский районный суд Москвы в закрытом режиме. В июле 2025 года Московский городской суд приговорил Иванова к 13 годам колонии за особо крупную растрату по ст. 160 УК РФ.

Мария Удовик