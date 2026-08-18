В Краснодарском крае к концу недели температура поднимется до +35 градусов

В Краснодарском крае во второй половине августа сохранится жаркая погода. К концу рабочей недели температура на большей части региона поднимется до +35 градусов. При этом местами ожидаются кратковременные дожди и грозы, которые не приведут к заметному снижению температуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

По данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ночь на 19 августа температура на основной территории края составит от +14 до +19 градусов. В районе Азовского моря будет от +17 до +22, у Черного моря — от +20 до +25 градусов. Более прохладная погода ожидается в юго-восточных районах, где температура опустится до +12…+17 градусов.

Днем 19 августа на большей части территории края воздух прогреется до +28…+33 градусов. Местами пройдут кратковременные дожди. В утренние часы синоптики также прогнозируют высокую вероятность тумана.

В ночь на 20 августа температура составит от +13 до +18 градусов. В районах у Азовского моря ожидается +17…+22, у Черного моря — +19…+24 градуса.

Днем 20 августа воздух прогреется до +27…+32 градусов. Местами возможны кратковременные грозовые дожди, а на побережье они могут быть сильными.

В ночь на 21 августа температура на основной территории края останется в пределах +13…+18 градусов. У Азовского моря ожидается +17…+22, у Черного — +18…+23 градуса.

Днем 21 августа температура повысится до +30…+35 градусов. Осадки в этот день не прогнозируются.

Мария Удовик