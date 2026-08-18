Для завода «Ростсельмаш» разработают проект защиты от БПЛА за 2 млн рублей

ООО «Ростсельмашэнерго» проводит тендер на проектирование антидроновой защиты для пяти трансформаторов завода «Ростсельмаш» в Ростове-на-Дону. Максимальная стоимость разработки документации составит 1,95 млн руб., соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию, для четырех энергообъектов необходимо спроектировать защитные конструкции высотой 12 м, для пятого — 17,5 м. Каркасы сооружений предполагается закрыть металлической сеткой с ячейками не более 40 мм. Конструкции должны не только выдерживать удар беспилотника массой до 150 кг., движущегося со скоростью до 200 км/ч, но и задерживать его обломки.

Прием заявок от продлится до 28 августа, а итоги конкурса планируется подвести 4 сентября. Победителю тендера предстоит разработать проект в течение 90 дней с момента заключения договора.

Наталья Белоштейн