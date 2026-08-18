Предприятия Ростовской области снизили инвестиции в экологию в четыре раза

В Ростовской области капитальные вложения предприятий в охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов в 2025 году составили немногим более 1 млрд руб., что в четыре раза (на 3,2 млрд руб.) меньше показателя 2024 года (4,1 млрд руб.). Регион вошел в пятерку субъектов РФ с наибольшим снижением «зеленых» инвестиций, следует из данных аналитической службы сети FinExpertiza.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

При этом в целом по России объем вложений в экологию достиг рекордных 408,9 млрд руб. (+8,9% год к году), однако с учетом инвестиционной инфляции в 9,3% реальный объем средств сократился на 0,3%.

Наибольший вклад в общероссийский показатель внесла обрабатывающая промышленность — на нее пришлось 43,6% всех экоинвестиций (178,4 млрд руб.).

Наталья Белоштейн