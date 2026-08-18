В Ростовской области назначены четыре главврача

По результатам открытых конкурсных процедур в Ростовской области определены руководители четырех медицинских организаций региона. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Так, главным врачом Ростовской областной клинической больницы назначен доктор медицинских наук, профессор Дмитрий Бурцев. К исполнению своих обязанностей он приступит 31 августа.

Еще три руководителя начнут работу 20 августа. Главным врачом детской городской поликлиники № 1 в Ростове-на-Дону стал кандидат медицинских наук, детский хирург Владислав Ерофеев. Специалист обладает многолетним опытом руководства в этой медицинской организации.

Центральную городскую больницу в Новошахтинске возглавит кандидат медицинских наук, врач-хирург Александр Колесниченко. Ранее он работал в системе скорой медицинской помощи, а в последнее время занимал должность заместителя главного врача по хирургической помощи в Городской клинической больнице скорой медицинской помощи Таганрога.

Руководителем Центральной районной больницы в Кагальницком районе назначен врач-эпидемиолог Александр Слись. У него большой стаж работы в районном здравоохранении и Фонде социального страхования.

Наталья Белоштейн